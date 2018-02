Roma segura Manchester United em 1 x 1 e barra série de vitórias Um gol no segundo tempo do brasileiro Mancini garantiu um empate por 1 x 1 da Roma com o Manchester United na Liga dos Campeões nesta quarta-feira, impedindo o time inglês de terminar o Grupo F com vitórias em todas as suas partidas. Mancini passou por Wes Brown depois de Mirko Vucinic o encontrar na esquerda e bateu no canto superior aos 26 minutos do segundo tempo. O zagueiro espanhol Gerard Pique tinha cabeceado no canto para colocar os visitantes na frente, aos 34 minutos da primeira etapa. O resultado não muda a classificação do Grupo F. Os campeões ingleses, que terminaram na primeira posição, ficaram com 16 pontos. A Roma, que já tinha se classificado para a fase eliminatória em segundo lugar, ficou com 11. Na outra partida do grupo, o Sporting bateu o Dynamo Kiev por 3 x 0 em Lisboa com gols dos brasileiros Anderson Polga e Liedson e do capitão do time, João Moutinho. A equipe portuguesa terminou com sete pontos, enquanto o Dynamo não ficou com nenhum ponto. (Por Paul Virgo)