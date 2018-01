Roma seleciona jogadores de futsal A Roma vai selecionar, no dia 11, em Jundiaí, atletas de 15 a 23 anos do Estado de São Paulo, para jogarem no futsal da Itália. Essa será a primeira de uma série de testes que deverá ocorrer até março, nos estados de Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. O organizador dos testes, Licínio Tessitori Barros, diz que o "brasileiro é muito superior em relação ao italiano". Os aprovados vão ganhar passagens aéreas, casa, comida e salário em euro. Serão três as categorias: Infanto (para nascidos em 1987 e 1988), Juvenil (de 1984 a 1986) e Sub-23 (de 1980 a 1983). "Vamos escolher 60 em cada categoria", disse. Até agosto, os jogadores ficarão no Brasil, quando terá início a temporada na Itália. A seletiva em Jundiaí está marcada para o ginásio do Nacional Atlético Clube, das 8 às 20 horas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (0xx11) 4526-1300 ou na secretaria do clube, que fica na rua Leonardo Scarpim, 78, na Vila Arens. A expectativa é de selecionar 2.200 atletas na primeira fase.