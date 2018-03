Roma só empata pela Copa da Itália A Roma ficou no empate com a Udinese em 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália. Mexes abriu o placar para o time romano e Bertotto marcou para os visitantes. A partida de volta acontecerá no dia 19, em Údine. A outra semifinal é disputada entre Cagliari e Inter de Milão, que jogam nesta quinta-feira em Cagliari.