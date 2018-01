Roma sofre para empatar com Perugia Com um gol nos acréscimos de Damiano Tommasi, a Roma sofreu muito neste sábado para empatar com o fraco Perugia por 2 a 2, em pleno Estádio Olímpico de Roma, pelo Campeonato Italiano. Mesmo assim, o time dos brasileiros Cafu, Émerson e Antônio Carlos lidera a competição. Outros resultados: Atalanta 0 x 1 Parma, Bari 0 x 1 Napoli, Brescia 1 x 0 Verona, Fiorentina 2 x 0 Lecce, Milan 3 x 0 Udinese, Reggina 0 x 2 Lazio e Vicenza 4 x 2 Bologna.