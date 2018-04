Roma supera Fiorentina e se distancia de zona de risco

A vitória deixou a Roma na 11.ª colocação, cinco pontos à frente do Catania, que está na 18.ª posição e hoje encabeça a zona de rebaixamento da tabela, que tem também o Cagliari, com um ponto, e a Atalanta, lanterna do Campeonato Italiano, sem nenhum ponto.

Totti, com dois gols, sendo um deles de pênalti, foi o destaque do confronto e do time romano, que marcou o seu terceiro com Rossi, ainda no primeiro tempo. No final do segundo tempo, Gilardino descontou para a Fiorentina, que ficou na sexta posição, com sete pontos ganhos.