Roma supera Lazio em clássico tenso na Itália

Com o clima de rivalidade elevado no Estádio Olímpico de Roma, o árbitro Nicola Rizzoli teve de interromper o jogo por quase dez minutos, logo no início do primeiro tempo, quando as torcidas começaram a atirar bombas no gramado.

Com a bola rolando, as duas equipes tiveram poucas chances. O gol da vitória da Roma aconteceu somente aos 33 minutos do segundo tempo. Em jogada entre Marco Cassetti, Francesco Totti e Mirko Vucinic, o próprio Cassetti completou para o gol o cruzamento da direita de Vucinic.

A Lazio ainda tentou pressionar, mas o time dos brasileiros Matuzalém e Emílson Cribari não teve forças para buscar o empate. Assim, com a vitória, a Roma, de Cicinho, Juan, Taddei, Júlio Baptista e Doni, ganhou moral em sua caminhada por uma vaga nas competições europeias que serão disputadas na próxima temporada.