Roma tenta surpreender Manchester pela Liga dos Campeões A Roma tentará nesta quarta-feira surpreender o Manchester United, no Estádio Olímpico de Roma, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. O confronto, o primeiro entre as duas equipes pela competição européia, vem causando um verdadeiro frenesi na capital italiana. As entradas para a partida se esgotaram no primeiro dia de vendas. O moral da equipe italiana está alto, após eliminar o Lyon, considerado um dos favoritos ao título da competição. Nas ruas da cidade, as aspirações não se resumem ao triunfo sobre o Manchester United, e muitos já falam em uma possível final da competição continental. Eliminar o Manchester United é considerado uma vingança da Roma contra o futebol inglês, responsável por uma das passagens mais sofridas da história do clube: a derrota nos pênaltis para o Liverpool na final da Copa da Europa 1983/84, disputada no próprio Estádio Olímpico. Desde então, a Roma nunca eliminou nenhuma equipe inglesa, e nem passou da segunda fase de grupos na competição continental. A partida colocará em confronto dois dos principais jogadores do continente: o capitão Francesco Totti, ídolo máximo da Roma, e o português Cristiano Ronaldo, destaque do Manchester. O veterano Cristian Panucci será o encarregado de tentar conter Cristiano Ronaldo, jogador que nos últimos meses vem se transformando em um dos grandes nomes do futebol mundial. Já o Manchester viaja para Roma desfalcado do meia-atacante coreano Ji-sung Park e do zagueiro Vidic. Por outro lado, a equipe contará com a volta do atacante francês Louis Saha e do meia Darren Fletcher. É prevista a chegada de cerca de 6 mil torcedores ingleses à Itália para a partida, e o governador civil de Roma já anunciou que proibirá a venda de bebidas alcoólicas em toda a cidade a partir do meio-dia de quarta, até as três da manhã de quinta-feira. Prováveis escalações: Roma - Doni; Cassetti, Ferrari, Mexes e Panucci; De Rossi e Chivu; Mancini, Perrotta e Taddei; Totti. Técnico: Luciano Spalletti. Manchester United - Van der Sar; Brown, O´Shea, Rio Ferdinand e Heinze; Cristiano Ronaldo, Scholes, Carrick e Giggs; Rooney e Saha. Técnico: Alex Ferguson. Árbitro - Herbert Fandel (ALE). Local - Estádio Olímpico, Roma (ITA). Horário - 15h45 (de Brasília).