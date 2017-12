Roma tropeça em casa na Copa da Uefa Mesmo jogando em casa, no estádio Olímpico, a Roma tropeçou diante do Strasbourg, lanterna do Campeonato Francês, e ficou apenas no empate em 1 a 1. O atacante Cassano salvou o time da capital italiana ao marcar o gol de empate, aos 28 minutos do segundo tempo - Bellaid havia aberto o placar para a equipe francesa. Com o resultado, o Strasbourg segue surpreendendo e mantém a liderança do Gupo E, com sete pontos. A Roma é a segunda, com quatro. Na Noruega, o Tromso bateu o Estrela Vermelha, da Sérvia e Montenegro, por 3 a 1 e está em terceiro, com três pontos, junto com o suíço Basel, que folgou na rodada. O time sérvio é o lanterna, sem ponto. Nesta fase da Copa da Uefa, as 40 equipes estão divididas em oito grupos com cinco clubes cada. Todos se enfrentam apenas uma vez - totalizando quatro jogos - e os três primeiros colocados se classificam à etapa seguinte da competição. Os resultados desta quinta-feira foram: - Grupo A: Monaco (França) 2 x 0 Hamburgo (Alemanha) Viking (Noruega) 2 x 2 Slavia Praga (República Checa) - Grupo B: Lokomotiv Moscou (Rússia) 4 x 2 Brondby (Suécia) - realizado na quarta Espanyol (Espanha) 1 x 1 Palermo (Itália) - Grupo C: Halmstad (Suécia) 1 x 3 Sampdoria (Itália) Hertha Berlim (Alemanha) 0 x 0 Lens (França) - Grupo D: Dnipro Dnipropetrovsk (Ucrânia) 0 x 2 Litex Lovech (Bulgária) AZ Alkmaar (Holanda) 0 x 0 Middlesbrough (Inglaterra) - Grupo E: Roma (Itália) 1 x 1 Strasbourg (França) Tromso (Noruega) 3 x 1 Estrela Vermelha (Sérvia e Montenegro) - Grupo F: Olympique de Marselha (França) 1 x 0 Heerenveen (Holanda) CSKA Moscou (Rússia) 2 x 1 Levski Sofia (Bulgária) - Grupo G: Shakhtar Donetsk (Ucrânia) 0 x 1 Rapid Bucareste (Romênia) PAOK Salonica (Grécia) 1 x 2 Stuttgart (Alemanha) - Grupo H: Zenit St. Petersburg (Rússia) 2 x 1 Sevilla (Espanha) Vitória de Guimarães (Portugal) 1 x 1 Bolton (Inglaterra)