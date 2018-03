Roma vai aposentar a camisa 6 de Aldair A diretoria da Roma anunciou, nesta quarta-feira, que vai aposentar a camisa 6 da equipe, utilizada nos últimos 13 anos pelo zagueiro brasileiro Aldair. O jogador, de 36 anos, deixará o time ao final da temporada do 2002/2003 do Campeonato Italiano. Aldair venste pela última vez a camisa da Roma dia 2 de junho, em um amistoso entre uma equipe formada por jogadores que atuaram com Aldair na Roma e outra com amigos do zagueiro. Aldair iniciou a carreira no Flamengo, se transferiu para o Benfica, de Portugal, e teve seu passe negociado com a Roma logo após a Copa do Mundo de 1990. Aldair, o jogador que mais atuou em partidas internacionais pela Roma - 64 jogos -, descartou a possibilidade de atuar por uma equipe brasileira até o fim do ano. Após sua despedida, Aldair planeja, junto com sua família, voltar a morar na Bahia. A atitude dos dirigentes romanos repetem o que os napolitanos fizeram, ao retirar a camisa 10 do Napoli, que pertenceu ao argentino Maradona.