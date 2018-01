Roma vê caráter decisivo em duelo com o Barcelona e admite preocupações A última participação da Roma na Liga dos Campeões da Europa deixou uma dura lembrança a todos no clube, afinal, o time foi goleado na fase de grupos por 7 a 1 pelo Bayern de Munique. Na véspera da estreia na competição, diante do atual campeão Barcelona, o meio-campista Daniele de Rossi reconheceu que aquela derrota incomoda, avaliou que o time catalão e o Bayern possuem semelhanças e ressaltou a importância de conquistar um triunfo na luta por uma vaga nas oitavas de final.