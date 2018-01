Roma vence; Barça só empata na Uefa Roma e Barcelona, dois grandes da Europa, estrearam de forma distinta na Copa Uefa, o segundo torneio mais importante do continente. Os italianos receberam o Vardar, da Macedônia, e não tiveram trabalho algum para fazer 4 a 0 e praticamente garantir passagem para a etapa seguinte. Os espanhóis visitaram o Puchov, na Eslováquia, e cederam empate (1 a 1) quase em cima da hora. Liverpool e Benfica, outros times de tradição, também não conseguiram vencer. Os romanos estavam tão certos da vitória, no confronto no Estádio Olímpico, que se deram o luxo de entrar com vários reservas. O técnico Fabio Capello poupou Totti, Zebina, Candela, Emerson, Mancini ? estes dois entraram no segundo tempo ? e mesmo assim não correu nenhum risco. O grego Dellas abriu o marcador, aos 12 minutos do primeiro tempo e De Rossi aumentou aos 20. Carew e Delvecchio fecharam a conta. Outro italiano que se deu bem foi o Perugia, com 2 a 1 no Dundee, na Escócia, com gols de Di Loretto e Fusani. O Barcelona por pouco não voltou com vantagem da viagem à Eslováquia. A equipe catalã fez 1 a 0 sobre o Puchov aos 4 minutos do segundo tempo, com gol de Patrick Kluivert, depois de jogada de Ronaldinho Gaúcho. Os anfitriões empataram com Milan Jambor nos descontos (aos 48). O Benfica passou sufoco na Bélgica, onde enfrentou o La Louviere. O time da casa abriu vantagem aos 14 minutos, com Odemwingie e os portugueses só empataram aos 7 do segundo tempo, com Simão Sabrosa. Se empatarem por 0 a 0, na volta, dia 15, se classificam. O Liverpool teve desempenho semelhante ao do Benfica, no duelo com o Olimpia Liubliana, fora de casa. Os eslovenos marcaram com Zlogar aos 21 minutos da fase final e os ingleses igualaram com Michael Owen aos 33. Já o Newcastle fez a festa sobre o NAC Breda, da Holanda, com goleada de 5 a 0. Bellamy (2), Bramble, Shearer e Ambrose marcaram. O ex-santista Ricardo Oliveira desencantou, no Valencia, e foi o autor do gol da vitória por 1 a 0, como visitantes, sobre o AIK Solna, da Suécia. O Borussia Dortmund também se apresentou no campo adversário e volta para casa com a vitória de 2 a 1 no Austria Viena. Os gols dos alemães foram de Otto Addo e Ricken. Para os austríacos, descontou Janocko.