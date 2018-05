Roma vence Basel de virada e avança na Liga Europa

O time italiano assumiu a liderança do Grupo E, com dez pontos. O Basel ocupa a segunda colocação, com nove. Os suíços decidirão a segunda vaga da chave na última rodada, contra o Fulham, que soma oito pontos. O CSKA Sofia tem apenas um ponto e não tem mais chances de classificação.

Os italianos sofreram antes de assegurar a vaga. O Basel levava maior perigo no início do jogo e conseguiu abrir o placar aos 19 minutos, em cabeçada de Huggel. A derrota deixaria a Roma na terceira posição da chave, já que o Fulham vencia o CSKA Sofia por 1 a 0.

Mas Totti deixou tudo igual antes do intervalo, ao converter cobrança de pênalti. No segundo tempo, Vucinic recebeu belo passe de De Rossi e mandou de primeira para as redes, aos 23 minutos, garantindo a virada dos donos da casa, que contaram com os brasileiros Doni, Juan, Taddei e Julio Baptista.

Pelo Grupo D, o Sporting Lisboa, de Liédson, apenas empatou com o Heerenveen por 1 a 1 em casa, mas foi o suficiente para garantir a vaga na próxima fase. O time português lidera a chave, com 11 pontos. A segunda colocação é do Hertha Berlin, que superou o Ventspils por 1 a 0, fora de casa, com gol do brasileiro Rafael.

O time alemão soma sete pontos e precisa vencer o Sporting na última rodada, no dia 16, para faturar a classificação. Um empate ou uma vitória do Ventspils sobre o Heerenveen também deixa o Hertha com a vaga.

No Grupo F, o Galatasaray, já classificado, venceu mais uma e disparou na liderança, com 13 pontos. Dessa vez, o time do brasileiro Elano bateu o Panathinaikos por 1 a 0, em casa. A equipe grega, que soma nove pontos, disputará a segunda vaga com o Dinamo Bucuresti, que superou o Sturm Graz por 2 a 1.