Roma vence Chievo e assume 1.º lugar A equipe da Roma assumiu a liderança do Campeonato Italiano, neste sábado, ao derrotar o Chievo, em Verona, por 3 a 0. Os gols do time do técnico Fabio Capello foram marcados por Emerson, Samuel e Tomazzi. Com este resultado, o time romano alcança os 33 pontos, superando a Internazionale de Milão, que joga neste domingo, diante do Piacenza. O Chievo segue na terceira colocação com 29 pontos. No outro jogo deste sábado, Lazio e Bologna empataram por 2 a 2. Ambas as equipes estão na sexta colocação com 24 pontos. A rodada segue neste domingo com os seguintes jogos: Brescia x Juventus, Milan x Verona, Parma x Fiorentina, Perugia x Atalanta, Piacenza x Internazionale, Torino x Venezia e Udinese x Lecce.