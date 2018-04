Roma vence Chievo e assume quarto lugar na Itália

A Roma se fortaleceu na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa ao derrotar, em casa, o Chievo Verona por 1 a 0, na partida que abriu a 19.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o triunfo, a equipe assumiu a quarta colocação do torneio, com 32 pontos. Já o Chievo está na 12ª posição, com 24 pontos.

Atuando em casa, a Roma começou a partida no ataque e marcou o gol que definiu o seu triunfo logo no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, Danielle de Rossi cabeceou para as redes colocando a equipe da capital italiana em vantagem.

A vitória, porém, não foi conquistada com tranquilidade. Afinal, pouco depois do gol, o goleiro brasileiro Doni foi expulso pela arbitragem ao colocar a mão na bola fora da área. Apesar da desvantagem numérica, a Roma soube conter o ímpeto do Chievo e manteve o placar de 1 a 0 até o final da partida.