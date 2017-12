Roma vence e alcança o líder Chievo A Roma derrotou o Milan por 1 a 0, neste domingo, e entrou de vez na briga pelo bicampeonato italiano. A equipe dos brasileiros Cafu, Antonio Carlos, Émerson, Marcos Assunção e Lima tem 29 pontos, alcançou o Chievo, mas está em segundo lugar apenas nos critérios de desempate (tem 8 vitórias, contra 9 do rival de Verona). A Inter de Milão, com 28, caiu do primeiro para o terceiro lugar, depois de 14 rodadas da temporada de 2001-02. Os romanos tiveram de correr muito para superar o Milan e só garantiram o resultado graças ao talento de Francesco Totti. O "maestro" do time fez o gol decisivo aos 43 minutos do primeiro tempo e ainda contou com ajuda do goleiro Abbiatti, que falhou ao tentar fazer a defesa. Os milaneses continuam com 23 pontos e o 6º lugar. Como consolo, houve a derrota da rival Inter por 2 a 1 diante do Chievo, no sábado, com Ronaldo em campo o tempo todo. A Juventus ainda corre por fora. O time de Turim largou mal na competição, mas se recuperou, neste domingo bateu o Piacenza por 2 a 0, e está na quarta colocação, com 24 pontos. Ciro Ferrara aos 35 minutos do primeiro tempo e o francês Trezeguet aos 45 do segundo garantiram a vitória. A Lazio foi a grande decepção do domingo, ao perder por 3 a 1 na visita ao Verona. Os donos da casa ficaram em vantagem de 2 a 0 ainda na fase inicial, com gols de Colucci aos 22 minutos e Camoranesi aos 40. O argentino Crespo diminuiu aos 10 do segundo tempo, mas o romeno Mutu completou o placar aos 27. Pouco antes, o Verona foi prejudicado, pois o brasileiro César tirou a bola a mais de meio metro da linha de gol, mas o juiz não confirmou. A Lazio, ainda assim, está em 5º lugar, com 23 pontos. O vexame total ficou por conta do Parma, que sofreu a quinta derrota consecutiva sob o comando de Daniel Passarella e foi goleada pela Atalanta por 4 a 1. Com a surra, a equipe do lateral Júnior caiu para o penúltimo lugar, com 11 pontos, e o treinador argentino está ameaçado de perder o cargo. "Sei que os resultados serão decisivos para meu futuro", observou. A Fiorentina deu uma respirada, ao ganhar do Brescia por 1 a 0, gol de Moretti aos 48 minutos do segundo tempo. Mas, com 13 pontos (junto com o Perugia, que perdeu para o Bologna por 2 a 1), ainda está na zona de rebaixamento. Lecce e Torino ficaram no 1 a 1, mas com 14 pontos estão ameaçados. O Venezia bateu a Udinese por 2 a 1, porém tem só 7 e segura a lanterna.