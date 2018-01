Roma vence e assume liderança no Italiano Com gols de Montella, Totti e Delvecchio, a Roma venceu o Ancona por 3 a 0, neste domingo, e assumiu a liderança do Campeonato Italiano, com 10 pontos, e melhor saldo de gols que a Juventus e o Milan, que hoje derrotou o Lecce pelo mesmo placar. Nos demais jogos, o Chievo goleou o Perugia por 4 a 1, o Modena bateu o Bologna por 2 a 0, o Sampdoria ganhou do Brescia por 2 a 1, enquanto Parma e Sina empataram por 1 a 1. Empoli e Lazio completam a rodada mais tarde.