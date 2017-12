Roma vence e consta nos líderes Com gols de Montella e Carew - um em cada tempo - o Roma venceu o Reggina por 2 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, a equipe dos brasileiros Emerson, Mancini e Lima, chegou aos 18 pontos ganhos, dois a menos que os líderes Milan e Juventus. A rodada deste domingo teve ainda os seguintes resultados: Ancona 0 x 0 Siena; Bologna 0 x 1 Sampdoria, Brescia 2 x 3 Parma, Lecce 2 x 1 Empoli, Módena 1 x 0 Perugia. A rodada será completada ainda neste domimgo com o jogo entre o Chievo Verona e a Inter de Milão.