Roma vence e dispara na liderança Apesar da ausência do artilheiro Gabriel Batistuta - que se machucou e deixou o campo ainda no primeiro tempo - a equipe do Roma venceu o Vicenza por 2 a 0, neste domingo, na casa do adversário, e disparou na liderança do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Vincenzo Montella e pelo brasileiro Emerson. Com esse resultado, a equipe sobe a 48 pontos, oito a mais que o vice-líder Lazio, que também neste domingo, derrotou o Verona por 5 a 3. O destaque deste jogo foi o argentino Hernan Crespo, que marcou dois gols. A 20ª rodada do Italiano foi aberta no sábado com duas partidas: Atalanta 0 x 0 Bari e Fiorentina 2 x 2 Brescia. Neste domingo, os resultados foram os seguintes: Bologna 2 x 1 Napoli; Inter 2 x 1 Udinese, Lazio 5 x 3 Verona, Lecce 2 x 1 Reggina, Parma 5 x 0 Perugia e Vicenza 0 x 2 Roma. Juventus e Milan jogam neste domingo à noite, A classificação do Campeonato Italiano ficou da seguinte maneira: 1) Roma; 2) - Lazio, 3) - Juventus, 4) - Parma, 5) - Atalanta, 6) - Udinese, 7) - Milan, 8) - Inter de Milão, 9) - Bologna, 10) - Fiorentina, 11) - Perugia, 12) - Lecce, 13) - Brescia, 14) - Napoli, 15) - Vicenza, 16)- Verona, 17) - Reggina, 18) - Bari. A próxima rodada , marcada para os dias 3 e 4 de março, terá os seguintes jogos: Brescia x Lazio; Reggina x Bologna, Bari x Fiorentina, Milan x Parma, Napoli x Lecce, Perugia x Vicenza, Roma x Inter de Milão, Udinese x Juventus e Verona x Atalanta.