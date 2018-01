Roma vence e dispara na liderança A equipe do Roma ampliou ainda mais sua vantagem no Campeonato Italiano ao vencer o Verona por 3 a 1 neste domingo, em partida válida pela 24ª rodada. Batistuta, que voltava ao time depois de três rodadas, marcou um dos gols do Roma. Os outros foram feitos por Montella. Com esse resultado, o Roma sobe a 58 pontos, nove à frente do Juventus, que só empatou, em 1 a 1 com o Brescia. Ainda neste domingo, a rodada teve os seguintes resultados: Atalanta 1 x 1 Napoli; Parma 0 x 0 Bologna, Perugia 2 x 3 Inter, Reggina 1 x 1 Udinese 1. Ainda neste domingo, jogam Milan x Lazio. A rodada foi aberta no sábado com dois jogos: o Bari venceu o Lecce por 3 a 2 e a Fiorentina empatou em 1 a 1 com o Vicenza.