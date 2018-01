Roma vence e é campeã do 1º turno A Roma garantiu neste domingo o simbólico título de ?campeã de inverno? do Campeonato Italiano. Afinal, com a vitória por 3 a 1 sobre a Sampdoria, a equipe terminou o primeiro turno na liderança. Depois de 17 rodadas disputadas, somou 42 pontos. A segunda colocação está com a Juventus, que chegou aos 39 pontos depois de golear o Siena por 4 a 2. O Milan, que tem 36, joga ainda neste domingo, contra o Brescia. Nos outros jogos disputados, Ancona 0 x 0 Perugia, Bologna 3 x 1 Chievo, Inter de Milão 0 x 1 Empoli e Reggina 1 x 3 Lecce.