Roma vence e mantém liderança A Roma manteve a liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Udinese, hoje, em Udine, por 3 a 1, e aliviou a pressão que começava atormentar a equipe italiana, após duas partidas sem vitória na competição. Desta vez, a rodada não foi favorável à vice-líder Juventus. O empate por 0 a 0 entre Juventus e Parma fez a equipe de Turim perder fôlego na corrida pelo título, ficando com 56 pontos, contra 62 da Roma. Ainda restando sete rodadas, o resultado permitiu ainda que a Lazio se aproximasse da segunda colocação. Após vencer o Vicenza por 2 a 1, a Lazio, dirigida pelo ex-técnico da seleção italiana, Dino Zoff, chegou aos 55 pontos. A próxima rodada promete ser uma das mais emocionantes da temporada, quando a Roma, comandada pelo experiente técnico Fabio Capello, enfrenta seu rival da mesma cidade, a Lazio. A Roma começou a partida em busca da recuperação e fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols do atacante Vicenzo Montella, ex-Sampdoria, aos 41 minutos e do volante Damiano Tommasi, aos 45. O meia japonês Hidetoshi Nakata fez o terceiro, aos 20 da etapa final, após aproveitar cruzamento do lateral-direito Cafu. Cinco minutos depois, o argentino Roberto Sosa descontou para o time da casa. Na vitória da Lazio, que luta pelo bicampeonato, os argentinos novamente garantiram o resultado. O volante Diego Simeone fez o primeiro gol, de cabeça, aos 40 minutos e o atacante Hernán Crespo anotou o segundo, alcançando a artilharia do campeonato, com 19 gols, ao lado do ucraniano Andei Shevchenko, do Milan. O brasileiro Jeda, descontou para o time visitante. Em uma partida emocionante, o Milan novamente falhou demais e não passou do empate fora de casa contra o Lecce, por 3 a 3. A equipe de Milão soma 41 pontos e ainda luta por uma vaga na próxima Copa Uefa. A Inter também mostrou que é uma equipe de altos e baixos. Após ser derrotada por 3 a 1 para a Juventus, na semana passada, o time milanês venceu a Fiorentina por 4 a 2, no sábado, com destaque para as boas atuações do atacante Christian Vieri, que marcou dosi gols, e do francês Dalmat, autor de um gol e considerado uma das maiores revelações do futebol europeu na atualidade.