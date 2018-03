Roma vence e mantém vantagem Com um gol de Vicente Montella aos 18 minutos do segundo tempo, a Roma venceu o Atalanta por 1 a 0, neste sábado e manteve a liderança do Campeonato Italiano, com cinco pontos de vantagem em relação ao Lazio, que também neste sábado, goleou o Napoli por 4 a 2. A Roma tem 67 pontos e a Lázio sobe a 62. A rodada do Italiano teve ainda os seguintes resultados neste sábado: Brescia 0 x 0 Bologna, Reggina 2 x 0 Parma. Bari 2 x 2 Vicenza. Udinese 3 x 3 Perugia e Verona 0 x 0 Lecce. A rodada foi aberta na sexta-feira: Fiorentina 1 x 3 Juventus e Inter Milão 0 x 6 Milan.