Roma vence e segue no encalço da Inter no Italiano Foi difícil, mas Roma seguiu no encalço da Internazionale no Campeonato Italiano. Neste domingo, no Estádio Olímpico, o time romano sofreu, mas venceu o Siena por 1 a 0, pela 21.ª rodada do torneio. Vucinic marcou o gol da partida, aos 17 minutos do segundo tempo. Com a vitória, a Roma chegou a 46 pontos, segue na vice-liderança - sete pontos à frente do Palermo - e fica na torcida contra a líder Inter, que visita a Sampdoria também neste domingo. O time de Milão tem 54 pontos. Outro que também penou para vencer em casa foi o Milan, que bateu o Parma, por 1 a 0 - gol de Inzaghi, aos 31 da segunda etapa. Com o resultado, o time milanês chegou a 27 pontos e continua no meio da tabela. O Parma tem 15 pontos e ocupa a penúltima colocação.