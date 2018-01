Roma vence Lazio e fará final com Milan A Roma não entusiasma no campeonato da Série A. Em compensação, brilha na Copa Itália. A equipe dos brasileiros Cafu, Aldair, Emerson e Lima bateu a Lazio por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no clássico romano, e garantiu presença na decisão da segunda competição mais importante do país. No jogo anterior, havia vencido por 2 a 1. A final será em confronto duplo com o Milan, de Dida, Roque Júnior, Serginho e Rivaldo. A Lazio precisava ganhar por dois gols de diferença, para sair da desvantagem. Por isso, foi para cima da Roma, no duelo no Olímpico. O estádio da capital da Itália não esteve lotado e os "ultras" da Lazio, a facção mais radical das uniformizadas, entrou cinco minutos depois de iniciada a partida. Essa foi a forma que encontrou para protestar contra as novas leis antiviolência aprovadas pelo governo. A opção ofensiva fez com que a Lazio criasse as melhores jogadas ofensivas e poderia ter marcado em oportunidades com Castroman e Claudio Lopez, no primeiro tempo, e César, no segundo. Mas quem decidiu foi Montella, aos 11 minutos da fase final, ao aproveitar rebote do goleiro Marchegiani em cabeçada de Samuel. A partir daí, bateu desespero na Lazio, que ainda forçou, pressionou, mas teve de conformar-se com a eliminação. A Roma tem sete títulos da Copa Itália e volta à decisão depois de 12 anos. O Milan tem quatro e desde 1977 não chega à final.