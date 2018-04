Roma vence Livorno e mantém perseguição à Juventus

ROMA - A Roma não teve trabalho para chegar a mais uma vitória pelo Campeonato Italiano neste sábado. Em casa, a equipe derrotou o Livorno com facilidade, por 3 a 0, na abertura da 20.ª rodada, e manteve a perseguição à líder Juventus. Os gols do triunfo foram marcados por Destro, Strootman e Ljajic.

O resultado levou a Roma aos 47 pontos, na segunda posição, cinco atrás da Juventus. A equipe da capital volta a campo no domingo que vem, quando enfrente o Verona fora de casa. Já o Livorno se complicou ainda mais com a derrota e manteve a lanterna, com 13 pontos. No próximo domingo, terá pela frente o Sassuolo, em casa.

Diante de um adversário fragilizado pela péssima campanha, a Roma foi para cima no primeiro tempo e abriu o placar logo no início. Após cruzamento da direita, Gervinho tentou de letra, mas pegou mal. A bola, então, sobrou com Mattia Destro, que bateu para o gol vazio, aos seis minutos.

A vantagem fez a Roma tirar o pé, mas o segundo gol saiu aos 36 minutos. Após bela tabela, Destro recebeu de frente para o goleiro e tentou tocar por cima, mas parou na zaga. A sobra ficou com Strootman, que só completou. Já na etapa final, Ljajic selou o placar aos 33 minutos. Ele recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu sem chances para o goleiro Bardi.