Roma vence o Áustria Viena pela Liga Europa; Giuliano briha em triunfo do Zenit

A Roma sofreu um grande susto logo no início, mas se recuperou para derrotar o Áustria Viena com facilidade nesta quinta-feira e assumir a liderança isolada do Grupo E da Liga Europa. Na casa do adversário, o time italiano sofreu um gol com um minuto e precisou se reerguer para fazer 4 a 2, pela quarta rodada da competição.

O resultado levou a Roma a oito pontos, na ponta da chave, com três pontos de vantagem justamente para o Áustria Viena, vice-líder. O Astra Giurgiu chegou a quatro pontos depois de empatar nesta quinta em 1 a 1 com o Viktoria Plzen, lanterna do grupo com apenas três.

O primeiro gol do Áustria Viena aconteceu logo no primeiro minuto. Kayode aproveitou indecisão de Alisson e Rüdiger após cruzamento da direita e marcou. Mas a resposta romana foi imediata. Aos quatro, Bruno Peres foi acionado pela direita e cruzou rasteiro da linha de fundo para Dzeko completar.

O gol embalou a Roma, que partiu para cima e conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Aos 17, Dzeko aproveitou escanteio da direita e cabeceou. O goleiro Hadzikic e Martschinko se atrapalharam e De Rossi marcou.

No segundo tempo, o time italiano seguiu melhor e marcou mais duas vezes. Aos 19, El Shaarawy deu lançamento preciso para Dzeko, que aproveitou a indecisão do goleiro para bater. A bola tocou na trave, mas voltou para ele próprio marcar. Já aos 32, Nainggolan bateu de primeira após bola mal afastada para ampliar. Ainda houve tempo para Gruenwald, aos 43, diminuir, mas já era tarde.

GIULIANO BRILHA - Em outro jogo desta quinta pela Liga Europa, o Zenit voltou a contar com ótima participação do brasileiro Giuliano para vencer. Pelo Grupo D, o time russo recebeu o Dundalk sob neve e venceu por 2 a 1 para garantir a classificação antecipada à próxima fase do torneio.

O resultado desta quinta levou o Zenit a 12 pontos, com 100% de aproveitamento e sem poder ser ultrapassado pelas outras equipes da chave. O Dundalk parou nos quatro, mesmo número do Maccabi Tel Aviv, que recebeu o lanterna AZ Alkmaar e ficou no empate por 0 a 0.

Giuliano abriu o placar nesta quinta após bela jogada de Kerzhakov, que o deixou em ótimas condições aos 41 minutos. No segundo tempo, Horgan empatou, mas o brasileiro voltou a aparecer aos 32 minutos. Após cruzamento da direita e bate-rebate na área, ele fuzilou para selar o resultado.

ADURIZ MARCA CINCO - Se a apresentação de Giuliano foi boa, a do espanhol Aritz Aduriz foi para ser aplaudida de pé. O atacante, que teve passagens recentes pela seleção de seu país, marcou nada menos do que cinco gols para levar o Athletic Bilbao a uma suada vitória sobre o Genk, em casa, por 5 a 3.

A incrível exibição de Aduriz levou o Athletic a seis pontos, na segunda colocação do Grupo F, com o mesmo número do líder Genk. A chave ficou extremamente embolada depois do empate por 2 a 2 entre Sassuolo e Rapid Viena, que deixou as duas equipes com cinco pontos, ainda bastante vivas na briga pela classificação à próxima fase.