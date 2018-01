Roma vence o clássico com o Milan Neste sábado, o destaque do Campeonato Italiano ficou com a Roma, que marcou 2 a 1 no Milan, com boa apresentação do garoto Antonio Cassano, um juvenil que fez o primeiro gol romano. O segundo foi marcado por Tomassi, após jogada do brasileiro Lima. O gol do Milan foi marcado por Tomasson. Pela trigésima rodada do Campeonato Italiano, que será completada neste domingo, a liderança continua com a Juventus, com 64 pontos. O time de Turim entra em campo diante do Brescia e a expectativa é que come mais três pontos, pois joga em casa e com forte apoio de sua torcida. A Inter, com 58 pontos e em segundo lugar, faz o clássico diante da Lazio.