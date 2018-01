Roma vence o clássico contra Lazio A Roma provou que está viva na luta pelo bicampeonato. E nada melhor que encostar no líder graças a uma vitória no clássico diante da Lazio. E foi isso que o time dos brasileiros Cafu, Antônio Carlos e Emerson conseguiu neste sábado, ao fazer 2 a 0, em partida fraca tecnicamente. Também na vice-liderança do Campeonato Italiano aparece a Internazionale de Milão, que empatou com a Juventus, por 0 a 0, em Turim. Roma e Inter somam 15 pontos, estando um atrás do Chievo, a grata surpresa. O complemento da rodada, neste domingo, reserva mais emoções, com possibilidade de trocas nas primeiras posições. O clássico Roma e Lazio foi decidido na etapa final. Delvecchio, que entrou no lugar do contundido Batistuta, abriu o placar, aos 4 minutos. A Lazio teve duas chances ? com Cláudio Lopes e Crespo ? para empatar, mas pecou nas finalizações. No final, Totti sacramentou a vitória da Roma, aproveitando um cruzamento do brasileiro Lima. Em Turim, o jogo reservou poucos lances de gol, com o que acabou sendo justo o empate entre Juventus e Inter, que outra vez não contou com o futebol do atacante brasileiro Ronaldo.