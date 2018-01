Roma vence o Manchester e leva vantagem para a Inglaterra A Roma derrotou o Manchester United por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, e conseguiu o objetivo de levar uma vantagem para a partida de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, na Inglaterra, na próxima semana. Um empate já garantirá o time italiano na semifinal da competição. Aos ingleses, uma vitória simples por 1 a 0 dará a classificação. A vitória da Roma foi conquistada com uma boa performance do trio brasileiro formado pelo goleiro Doni, pelo ala/meia Mancini e pelo meia Rodrigo Taddei. Ainda no primeiro tempo, já com um jogador a mais - Paul Scholes, do Manchester, foi expulso aos 34 minutos por falta violenta -, a equipe italiana conseguiu abrir o placar em uma jogada brasileira. Aos 44, Mancini cruzou para a área e Taddei chutou forte da marca do pênalti para marcar. Na segunda etapa, o Manchester se acertou em campo e obteve o empate, aos 15 minutos, na tradicional jogada inglesa. Após cruzamento aéreo da direita, o centroavante Wayne Rooney ajeitou a bola no peito, tirou o zagueiro da jogada e tocou na saída de Doni. Só que o time inglês não contava com a rápida recuperação dos italianos. Seis minutos depois, Mancini acertou um forte chute de fora da área, o goleiro holandês Van der Saar espalmou para a frente e Vucinic aproveitou o rebote de primeira para fazer 2 a 1. Empate em Londres O Valencia obteve nesta quarta um grande resultado ao empatar com o Chelsea por 1 a 1, no Stamford Bridge, em Londres, pelas quartas-de-final da Liga. Com o resultado, qualquer vitória ou até um empate sem gols no jogo da volta, na casa, classificará a equipe espanhola. O atacante David Silva abriu o placar com um belo gol, aos 30 minutos do primeiro tempo. Da intermediária, o jogador surpreendeu o goleiro checo Petr Cech com um chute no ângulo esquerdo. Foi só na segunda etapa que o time inglês conseguiu o empate. Numa distração da defesa, o atacante Drogba marcou de cabeça encobrindo o goleiro Cañizares. Briga tem 18 feridos Antes da partida entre Roma e Manchester United, torcedores dos dois times (somados, cerca de 300) brigaram nas imediações do Estádio Olímpico de Roma. De acordo com a imprensa italiana, 18 ficaram feridos e um está internado em estado grave, após ter sido apunhalado. Atualizado às 20h17 para acréscimo de informações