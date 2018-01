Roma vence Torino com gol de Samuel Com um gol do argentino Walter Samuel, a Roma derrotou neste sábado o Torino por 1 a 0 e somou 20 pontos, alcançando a nona colocação do Campeonato Italiano. No outro jogo da rodada, a Udinese derrotou o Modena também por 1 a 0 e com 25 pontos chegou ao sétimo lugar na tabela.