Roma vence Udinese e afasta fantasma Depois de perder cinco pontos nas duas últimas rodadas e ver ameaçada a liderança, a equipe da Roma se recuperou hoje e venceu a Udinese por 3 a 1, na casa do adversário. Com isso, a equipe se garante na ponta do Campeonato Italiano e aumenta a pressão sobre o Juventus, que neste domingo à noite enfrenta o Parma, fora de casa. Na outra ponta da tabela, lutando contra o rebaixamento, o Reggina venceu em casa o Verona por 3 a 0. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Bologna 4 x 2 Bari; Lazio 2 x 1 Vicenza, Lecce 3 x 3 Milan e Perugia 2 x 2 Atalanta. A 27ª rodada foi aberta no sábado com as partidas Inter 4 x 2 Fiorentina e Napoli 1 x 1 Brescia. Até a realização da partida entre Juventus e Parma, a classificação do Campeonato Italiano está da seguinte maneira; 1) Roma 62 pontos; 2) - Juventus 55, 3) - Lazio 55, 4) - Parma 43, 5) - Inter 41, 6) - Atalanta 41, 7) - Milan 41, 8) - Bologna 39, 9) - Fiorentina 36, 10) - Perugia 33, 11) - Udinese 32, 12) - Lecce 30, 13) - Brescia 29, 14) - Napoli 28, 15) - Vicenza 28, 16) - Verona 24, 17) - Reggina 23, 18) - Bari 19 pontos.