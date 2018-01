Roma volta a se encontrar com o Milan A Roma continua com o Milan em seu caminho, nas principais competições domésticas. A equipe dos brasileiros Emerson, Mancini e Lima enfrenta nesta quinta-feira pela terceira vez, em duas semanas, o poderoso rival do norte e está em desvantagem. Os milaneses ganharam em duas ocasiões por 2 a 1 - no Campeonato e na Copa Itália. O clássico desta quinta vale pelas quartas-de-final da Copa Itália. Para vingar-se - e passar para as semifinais - os romanos precisam vencer só por 1 a 0. Um time milanês pelo menos já está garantido na próxima etapa. A Internazionale recebeu a Udinese no estádio Giuseppe Meazza, nesta quarta, e venceu por 3 a 1. Na semana passada havia empatado por 0 a 0, em Údine. A Juventus também se classificou, com 1 a 0 no Perugia (2 a 1 no primeiro jogo).