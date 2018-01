Roma x Juve: 11 feridos e 6 presos Onze pessoas foram presas e seis acabaram feridas em conflitos registrados pela polícia em Roma neste domingo à noite, logo depois do clássico entre Roma e Juventus, pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Um torcedor da Juventus, de 27 anos, identificado como Vicenzo Fornari, foi esfaqueado na barriga e levado a um hospital em estado grave. A partida entre Roma e Juventus, a mais esperada da rodada, terminou com empate em 0 a 0. Com o resultado, a situação das duas equipes não mudou na classificação geral. A Roma segue líder com 45 pontos seguida de perto pela Juventus, com 44 pontos. Na próxima rodada, os romanos pegam o Brescia e a Juventus recebe o vice-lanterna do campeonato, a Fiorentina.