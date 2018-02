Roma x Juventus em clima de vingança Para os romanos, o clássico com a Juventus tem sabor de vingança. Três "traidores" retornam neste sábado ao Estádio Olímpico: o brasileiro Émerson, o francês Zebina e o técnico Fabio Capello, que trocaram o time romano pelo de Turim. A torcida romana preparou até uma coreografia aos "traidores". Tanto ressentimento preocupa a polícia romana, com esquema especial de segurança. Para Capello, no entanto, a partida será importante para testar o "tridente" ofensivo que tem feito sucesso na Itália. Sem Nedved, contundido, o treinador deve escalar Trezeguet, Del Piero e Ibrahimovic. Se der certo, essa deve ser a formação do time que pegará o Real Madrid na quarta-feira, pela Copa dos Campeões, quando precisará marcar dois gols (perdeu por 1 a 0 no jogo de ida, em Madri). Juventus e Milan lideram o Italiano com 57 pontos cada um. O Milan, por sua vez, enfrenta neste sábado o lanterna Atalanta, fora de casa. O técnico Carlo Ancelotti aposta no argentino Crespo, que voltou a jogar bem.