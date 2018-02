Roma x Lazio deixa polícia em alerta Uma cidade fechada. Assim estará a capital italiana neste sábado, em função do clássico entre Roma e Lazio pela 23ª rodada do Campeonato Nacional. A rivalidade entre as duas torcidas é motivo de grande preocupação para as autoridades e, por isso, o policiamento será reforçado tanto dentro do Estádio Olímpico como nas vias de acesso e principais pontos da cidade. Já em Bologna, a tensão é por outro motivo: o técnico Héctor Cúper está na corda-bamba e corre até o risco de sair se a Inter tropeçar diante do Bologna. O clássico romano, dentro de campo, não atrai como nos bons tempos. Isso porque a Roma, apenas 9ª colocada, está 10 pontos atrás da Lazio, que vem em quarto com 41 e ainda tem chance de conquistar o título. O que não significa que o time onde joga o brasileiro César passe por momentos de calmaria. A Lazio não consegue se livrar dos problemas financeiros, os salários estão atrasados desde outubro e nesta sexta-feira os líderes do grupo se reuniram com os dirigentes, querendo saber quando irão receber. Receberam a promessa de que dois meses serão pagos no fim do mês. Se os bancos que assumiram a administração da Lazio cooperarem. O problema da Inter é outro. Com 48 pontos na tabela e em segundo lugar (a Juventus tem 51), o time anda tropeçando e o trabalho do técnico Cúper volta a ser contestado. Ainda assim, o argentino arrisca. Neste sábado, contra o Bologna (8º, com 32), não escalará o artilheiro Vieri. Decidir poupar o jogador para a partida contra o Newcastle, pela Copa dos Campeões. A decisão não foi bem recebida. Por isso, se a Inter tropeçar, Cúper poderá ter problemas.