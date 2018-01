Roma x Lazio, o clássico que não acaba Lazio e Roma se enfrentaram na quinta-feira, na primeira rodada do futebol na Itália em 2005. A Lazio venceu por 3 a 1, mas o duelo se estendeu nos dias seguintes para fora de campo. Primeiro, houve brigas entre grupos rivais, na saída do Estádio Olímpico. Na seqüência, bate-boca entre personagens do clássico da capital. O estopim da confusão foi Paolo di Canio. O atacante de 37 anos, que iniciou carreira na Lazio, rodou meia Europa e voltou ao clube de origem, irritou os rivais ao incitar sua torcida na comemoração dos gols. "Ele estimulou a violência", reclamou Franco Baldini, diretor de futebol da Roma. "Seus gestos foram provocativos e tirou o brilho de uma vitória justa de sua equipe", insistiu o dirigente. Di Canio defendeu-se com o argumento de que apenas festejou um resultado importante - a Lazio estava perto da zona de rebaixamento - e que não fez nada de exagerado. O caso, de qualquer forma, será analisado pela Comissão de Disciplina da Federação Italiana de Futebol, que pretende convocar o atleta, além de ter requisitado o teipe do jogo. As duas equipes voltam a campo neste sábado, na 18.ª e penúltima rodada do primeiro turno. A Roma está em 8.º lugar, com 23 pontos, e recebe a Atalanta, lanterna da competição com 10 - até agora tem 1 vitória, 7 empates e 8 derrotas. Falta recuperar partida adiada com o Messina. A Lazio, com 20 pontos, vai até Florença, onde enfrenta a Fiorentina (22). Os romanos estão fora da briga pelo título, que se concentra cada vez mais em Juventus e Milan. Os dois líderes estão em estado de alerta, porque pegam adversários fracos, mas que podem adoram surpresas. A Juve, que comanda a Série A com 40 pontos, hospeda o Livorno (20), no Estádio delle Alpi e ainda se ressente do empate de 1 a 1 com o Parma. O Milan (38) empolgou-se com os 5 a 2 sobre o Lecce, na quinta-feira, e embarca para a Sicília, onde pega o Palermo, 7.º com 24 pontos e campanha regular. A atração milanesa é Crespo. O argentino, cedido por empréstimo pelo Chelsea, marcou três dos cinco gols no meio da semana. Confronto interessante está previsto para o Estádio Giuseppe Meazza, onde a invicta Internazionale recebe a Sampdoria. As duas equipes têm 27 pontos. A Udinese, em 3.º com 31 pontos, joga em casa contra o Cagliari (25). Outros jogos: Bologna (17) x Chievo (20), Lecce (21) x Reggina (22), Messina (18) x Brescia (18) e Siena (16) x Parma (13).