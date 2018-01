Romarinho recebe alta de hospital Romário de Souza Faria Filho, o Romarinho, de 10 anos, teve alta nesta terça-feira à tarde do Hospital Barra D?Or, onde ficou internado por um dia. Na manhã de segunda-feira, o filho do atacante Romário sofreu um acidente de carro quando o motorista Reginaldo Januário dos Santos, de 43 anos, o levava para a escola numa Blazer, na Barra da Tijuca. O garoto levou 30 pontos ? 26 na região lombar e quatro no lábio. O motorista fraturou o tornozelo direito e está internado em outra clínica, fora de perigo. Romário contou que o filho estava no banco de trás, sem o cinto.