Romário acerta com Celso Roth: só jogará no Maracanã O atacante Romário, do Vasco, se reuniu nesta quinta com o técnico Celso Roth e acertou sua participação na equipe titular somente nos jogos do Campeonato Brasileiro em que o Vasco atuar no Maracanã. O objetivo é o de poupar-se para marcar o mais rápido possível o milésimo gol da carreira. Nas demais partidas, o artilheiro não viajará com a delegação. A expectativa desta sexta no Vasco é pela contratação do meia Márcio Mossoró, do Internacional. O jogador é um velho sonho do clube carioca e foi uma indicação de Roth. Nesta quinta, o técnico do Vasco comandou o segundo coletivo com a participação somente dos reservas. Sua intenção é a de conhecer melhor o grupo para, em seguida, montar a lista de dispensa vascaína.