Romário acerta contrato milionário O atacante Romário acertou sua saída do Fluminense por 100 dias para jogar num clube do mundo árabe. Receberá pelo curto período US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 54 mil por dia). Ele deve viajar já na próxima semana e só retornará ao clube do Rio no início de junho, podendo disputar o Campeonato Brasileiro a partir da 12ª rodada - no dia 7 do mesmo mês, o Tricolor enfrenta o Vitória-BA. "A proposta é irrecusável", disse o vice-presidente do Fluminense, Marcelo Penha. O clube carioca, porém, exigirá um ressarcimento pela perda temporária de Romário, com quem tem contrato até 31 de dezembro. "Nosso prejuízo técnico será grande, mas não podemos dificultar a vida profissional de Romário", comentou Penha. "Ele está com 37 anos e o fim de sua carreira está próximo." Romário treinou normalmente hoje nas Laranjeiras, mas não quis falar sobre o assunto. Por meio de sua assessoria, deu a entender que estaria mais interessado no clássico do Campeonato Carioca, amanhã, com o Botafogo, no Maracanã. De acordo com Penha, a decisão de Romário não tem nenhuma relação com as críticas recentes do presidente do Fluminense, David Fischel, que questionou o desempenho de Romário nas últimas rodadas do Carioca e disse que ele perderia algumas regalias no clube, como viajar para o interior do Estado e se juntar à delegação apenas no dia dos jogos. Este ano, o Fluminense disputou nove partidas e Romário só atuou três vezes, marcando dois gols. Ele perdeu um pênalti no empate por 1 a 1 com o Volta Redonda, no domingo, e foi muito mal no meio de semana, quando o Flu empatou com o Friburguense por 2 a 2.