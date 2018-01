Romário acerta retorno ao Fluminense O atacante Romário acertou nesta quinta-feira o seu retorno ao Fluminense. Após reunir-se em Portugal com seu procurador Luisinho Moraes e com o presidente da empresa que patrocina o Tricolor carioca, Celso Barros, o jogador assinou contrato e já marcou a data para sua reestréia: dia 14, no jogo contra o Goiás, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. "Vínhamos conversando desde que o Romário deixou o Fluminense e foi para o Catar. Trabalhamos em cima da proposta anterior e chegamos a um acordo", afirmou Celso Barros. "Ele quer voltar a jogar o mais rápido possível para apagar a imagem ruim deixada pela passagem no futebol árabe." O dirigente também comentou sobre o assédio do Flamengo ao atacante. "O que houve foi um interesse de um patrocinador que desejava levar o Romário para o Flamengo. Mas o único clube que fez uma proposta ao jogador foi o Fluminense", disse Celso Barros, que manifestou a vontade de vê-lo encerrar a carreira no Tricolor carioca. A chegada de Romário ao Brasil está prevista para o dia 9 ou 10 deste mês. A tendência é a de que ele desembarque no Rio vestindo a camisa da equipe carioca.