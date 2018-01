Romário adia viagem a Nova York O atacante Romário, do Vasco, não participou da estréia do time na Copa do Brasil, contra o Sergipe, porque viajaria à Nova York para resolver problemas particulares. O artilheiro, porém, recebeu um telefonema de última hora desmarcando a reunião, que seria realizada na manhã desta quinta-feira, e ficou no Rio. A equipe vascaína acabou sentindo a ausência do seu maior jogador, empatou por 1 a 1 e terá que jogar a partida de volta, no dia 20. O técnico Evaristo de Macedo admitiu que perdeu a "classe" na partida contra o Sergipe, quando foi provocado por um jornalista local e acabou partindo para a agressão. "Era um cara mal preparado. Às vezes, a gente é obrigado a reagir, mas é coisa do momento", disse o treinador. O goleiro Hélton está recuperado de um problema no dente e tem o retorno garantido no jogo contra o Americano, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. O meia Léo Lima também deve retornar ao time.