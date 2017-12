Romário admite estar em má fase O futebol de Romário anda em baixa. Fora da Seleção Brasileira para a importante e decisiva partida com o Paraguai, pelas eliminatórias do Mundial 2002, no próximo dia 15, em Porto Alegre, o atacante não vive boa fase. Nos últimos seis jogos do Vasco participou somente de dois (Boca Juniors, pela Copa Mercosul e Gama, pelo Campeonato Brasileiro). O técnico Luiz Felipe Scolari não o convocou sob a alegação de que o jogador não está no momento em boas condições físicas e técnicas. Romário reconhece que não está atuando tão bem como há três meses. "Gostaria de estar presente neste jogo, mas respeito a opinião dele (Scolari). Não preciso provar nada a ninguém. O treinador me conhece o suficiente para saber se o momento é bom ou ruim para me convocar", afirmou Romário. Na última quarta-feira contra o Gama, no estádio Mané Garrincha, em Brasília ele experimentou o dissabor das vaias dos torcedores vascaínos residentes no Distrito Federal. Contra o Boca Juniors, pela Copa Mercosul houve o mesmo problema. Nos dois jogos teve atuação bastante criticada "Ah, é Edmundo, Ah é Edmundo", gritaram os torcedores. Segundo Romário, as vaias não o desestimulam. "Ao contrário me motivam ainda mais. Torcedor é assim mesmo. Gosta de cobrar do craque do time. Quando freqüentava arquibancadas fazia o mesmo. Sempre esperava mais do destaque da equipe", afirmou. O atacante jogou em precárias condições físicas contra o Gama. "Entrei em campo porque sou fominha, dava para jogar, mas não pude ficar o tempo inteiro, porque não estava passando bem", disse Romário. O jogador sentiu tonturas, febre e teve diarréia. Nos últimos dias, Romário optou pelo silêncio. Ficou praticamente seis dias sem falar com a imprensa. Hoje pela manhã, no desembarque da delegação do Vasco, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o atacante fez questão de pedir desculpas. Vivendo seu inferno astral, Romário não sensibilizou o presidente do Vasco, Eurico Miranda para contratar o atacante Bebeto, ex-companheiro de ataque na Seleção Brasileira no Mundial de 1994, nos Estados Unidos. Miranda não levou em conta o apelo de Romário. Em disponibilidade no mercado, Bebeto, aos 37 anos procura clube, sem obter resultado. Nem com a força do amigo desta vez deu certo.