Romário admite não encerrar a carreira O atacante Romário admitiu, nesta sexta-feira, a possibilidade de não encerrar a carreira no fim de 2005, como havia prometido recentemente. A mudança nos planos está relacionada a seu bom momento no Vasco. Ele sente-se bem fisicamente e, acima de tudo, está feliz. "Vai ser difícil eu parar no fim do ano. Tenho feito bons jogos, estou no peso ideal, 74kg, e gosto da liberdade que tenho durante os treinamentos. Me sinto melhor do que no ano passado", declarou Romário, elogiando a atenção especial que recebe do técnico Renato Gaúcho. Romário disse ainda que a única coisa que o faria "deixar os gramados" seria a parte física, mas garantiu que isso não o preocupa. "Estou bem. Se eu repetir as últimas atuações, não vou encerrar a carreira."