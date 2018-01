Romário admite que pode marcar milésimo gol em outro time De volta ao Brasil depois de passar cinco dias descansando nos Estados Unidos, o atacante Romário admitiu nesta quinta-feira que poderá marcar seu milésimo gol na carreira em outra equipe - está a apenas um da marca. O jogador revelou, após o desembarque no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, que tem propostas para sair do Vasco. "Tenho uma proposta de um clube do México [do Necaxa], de dois da Europa e de alguns clubes brasileiros. Existe um acordo verbal com o Vasco, mas vamos sentar na próxima segunda para decidir o meu futuro", declarou Romário, que passou esses dias de descanso em Miami, onde atuou por seis meses no ano passado. O atacante, de 41 anos, revelou ainda que não tem idéia se continuará treinando com o grupo vascaíno. O time agora é comandado pelo técnico Celso Roth, contratado na semana passada para o lugar de Renato Gaúcho. O antigo treinador foi demitido após as eliminações na Copa do Brasil - para o Gama, em pleno Maracanã - e no Estadual do Rio. "Retornarei aos treinos na próxima segunda, mas não sei se isso será em São Januário", disse. O que Romário faz questão é que seu milésimo gol aconteça numa partida oficial - caso permaneça no Vasco, isso acontecerá apenas na estréia do Campeonato Brasileiro contra o América-RN, em Natal, no dia 13 de maio. "Quero o milésimo num jogo oficial e não num amistoso. E vou lutar para que isso seja no Maracanã", afirmou o atacante, que não garante sua permanência no futebol até o final deste ano. "Esperarei o tempo que for necessário, mas é difícil que continue até o final do Brasileiro [em dezembro]".