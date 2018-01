Romário admite ter de jogar o Campeonato Brasileiro Sem alternativa, depois de ver o Vasco eliminado das duas primeiras competições do ano - Campeonato Carioca e Copa do Brasil -, Romário admitiu que precisará disputar o Campeonato Brasileiro para chegar ao milésimo gol. A confissão do artilheiro foi feita a amigos logo após a saída do time do Estadual do Rio, na derrota para o Botafogo, por 4 a 1, na disputa por pênaltis. Após o jogo contra o Botafogo, o sonho do gol mil foi adiado por pelo menos 37 dias, já que no dia 20 o Vasco jogará no Rio, pela segunda rodada do Brasileiro, contra o Sport, em partida prevista para São Januário, que poderá ser transferida para o Maracanã. E como Romário reluta em marcar amistosos para atingir o feito, a única alternativa foi adiar a aposentadoria e participar do Nacional. Romário saiu da partida contra os alvinegros extenuado fisicamente, principalmente, porque desde o ano passado quando estava no Miami F.C. não enfrentava uma maratona de jogos. Em dois meses e uma semana, o artilheiro participou de 12 partidas pelo Vasco, marcou o mesmo número de gols e não teve nenhuma das contusões musculares, que há muito o perseguem. Pelo time americano, entre 13 de agosto e 19 de outubro, jogou 12 vezes e totalizou nove gols. A decisão do atacante de participar do Brasileiro, a princípio, apenas em alguns confrontos do primeiro turno, encontrou respaldo em sua família. A mãe, dona Lita, saiu do Maracanã com a certeza de que o gol sairá. Ela, que carrega em sua bolsa uma camisa do filho - que trocará pela usada no feito histórico - não perdeu as esperanças. ?Para mim, ele já passou de mil. Mas, agora, só resta esperar?, se conformou dona Lita. ?A ansiedade já não é a mesma. Uma hora essa gol sai, com certeza.? A mulher de Romário, Isabela, também manifestou seu apoio. Ela, que não tem o costume de ir aos estádios acompanhar o marido, disse que voltará quantas vezes forem necessárias. Os filhos Moniquinha e Romarinho reforçam o pedido para o pai não desistir, ?até porque falta apenas um gol?. E enquanto o artilheiro admitiu que precisará disputar o Brasileiro, a quinta-feira foi dia de balanço no Vasco. A primeira medida do presidente vascaíno Eurico Miranda foi a de impedir a entrada de jornalistas no clube e a permanência da ?lei da mordaça?, proibindo os jogadores de darem entrevistas. Em seguida, o presidente vascaíno chamou os vices para traçar o futuro da equipe, em uma reunião que começou às 16 horas e até o início da noite não havia terminado. Com febre há dois dias e suspeita de dengue, o técnico Renato Gaúcho nem foi a São Januário e faltou ao encontro. O treino da equipe também foi cancelado por Miranda. Atitude que pegou de surpresa alguns jogadores que já estavam no clube. Nesta sexta, a expectativa é a de que a reformulação do elenco tenha início e já durante o treino marcado para as 10 horas. Afinal, o time terá um mês até a estréia no Nacional, no dia 13, contra o América-RN, em Natal. Os laterais-esquerdos Sandro e Rubens Júnior, além do atacante Alessandro, não devem permanecer no clube.