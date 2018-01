Romário adota a tática do silêncio O silêncio foi a tática adotada pelo atacante Romário para não ter que comentar sua ausência na lista dos jogadores que enfrentarão o Paraguai, na partida decisiva pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Assim que soube que não fora convocado, o artilheiro evitou o contato com a imprensa, hoje, no final da manhã, após o treino do Vasco. O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, atribuiu ao mau momento físico e técnico vivido por Romário para justificar sua saída da equipe. "A questão é de momento. Os jogadores chamados estão em melhores condições físicas e técnicas do que a dele (Romário)", frisou o treinador. A péssima atuação de Romário, pelo Vasco, no empate contra o Boca Juniors, no domingo, contribuiu para Scolari deixá-lo de fora da lista. O confronto marcou a volta do craque, que se recuperou de uma nova contusão muscular na coxa esquerda, depois de ficar parado por 18 dias. Outro fator que influenciou a exclusão de Romário foi o desentendimento com Scolari, provocado pelo seu pedido de dispensa da seleção para a disputa da Copa América. Segundo o treinador, na ocasião, o artilheiro informou que iria realizar uma cirurgia, mas foi para o México excursionar com o Vasco. Romário desmentiu Scolari e afirmou que pediu para sair pois precisava se poupar para a partida contra o Paraguai. O craque tinha tanta confiança em sua convocação que, há uma semana, declarou: "Contra o Paraguai, o importante, em primeiro lugar, é a vitória. Depois, pensaremos em jogar um futebol técnico."