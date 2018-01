Romário agride torcedor no treino do Flu Parece cada vez mais próximo o fim da carreira de Romário, de 37 anos. E de forma melancólica. Nesta terça-feira, o atacante protagonizou, nas Laranjeiras, uma cena de vale-tudo após o treino do Fluminense. Ofendido por Ricardo Gomes, de 31 anos, integrante de uma torcida organizada do Tricolor, o craque não se conteve e desferiu uma série de tapas no torcedor. Ajudado por seu fisioterapeuta particular, Fernando Lima, mais conhecido como Zé Colméia, Romário só foi contido pelos seguranças do clube. Mas isso não diminuiu sua ira. "Não vai ter covardia. Será só eu e ele. Ninguém vai tirar onda aqui na minha casa", esbravejava o campeão do mundo e ídolo de Flamengo e Vasco. O torcedor, por sua vez, ainda sob o impacto da agressão sofrida, aparentava tranqüilidade e apenas fitava o atleta. E o clima continuou pesado mesmo com o fim da briga. Seguranças do Fluminense se desentenderam com outros torcedores e o tumulto só terminou com a chegada de policiais militares. Apesar da gravidade do incidente, o presidente do Fluminense, David Fischel, preferiu proteger Romário. "As atitudes do torcedor e do jogador foram deploráveis. Porém, qualquer punição a ele poderia prejudicar a equipe", afirmou. Segundo o dirigente, a torcida deve comparecer aos treinos para motivar o time em vez de causar tumultos. Nesta terça-feira, tudo indicava que algo de ruim poderia acontecer. Os torcedores, incluindo Ricardo Gomes, jogaram no gramado seis galinhas vivas, atrasando o início do treinamento. Funcionários do Fluminense tiveram que se desdobrar para retirar as aves de campo. Foi um corre-corre intenso, com dribles dos animais mais ariscos, para o deleite dos manifestantes. Durante todo o treino, a torcida não parava um minuto sequer de ofender os jogadores. "Safados, galinhas, mercenários, pipoqueiros, maricas, honrem esta camisa", eram termos e frases entoados a todo momento. Quando Romário encerrou seu trabalho com o preparador-físico Armando Marcial, deixou o campo antes dos demais companheiros. Foi aí que a confusão começou. Irritado com as ofensas, subiu as escadas da arquibancada e partiu para cima de Ricardo Gomes. O torcedor prestou depoimento na 9ª Delegacia de Polícia, no bairro do Flamengo.