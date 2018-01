Romário aguarda dinheiro dos árabes Apesar da expectativa sobre sua transferência para a Arábia, o artilheiro Romário, do Fluminense, não modificou sua rotina hoje. O jogador fez um trabalho de exercícios físicos, com o fisioterapeuta Fernando Lima, o Zé Colméia, no condomínio onde reside, na Barra da Tijuca, zona oeste. Até hoje, somente dois empecilhos separavam Romário do Al-Sad, do Catar: o depósito de US$ 1,5 milhão em sua conta corrente, referente ao valor da assinatura de contrato por 100 dias, e o acerto sobre quanto o Fluminense irá receber para liberá-lo, cerca de US$ 200 mil. O vínculo do atleta com o Tricolor só termina em dezembro. Romário desistiu de esconder sua intensão de atuar pelo Al-Sad até o dia 31 de maio. O jogador revelou que o fato de estar com 37 anos "pesou" na hora de aceitar a proposta "irrecusável". A quantia a ser recebida pelo artilheiro pode chegar a US$ 2 milhões, já que seu contrato inclui gratificações por gols marcados e partidas jogadas. Nem mesmo o perigo de uma guerra na região do Oriente Médio preocupa Romário, que já incluiu uma cláusula no contrato de que poderá deixar o País, caso se sinta ameaçado. O nascimento de seu quarto filho, com a namorada Isabela, previsto para abril, também não será problema. Ele poderá vir ao Brasil ou ela viajará para o Catar. O artilheiro levará em seu staff o fisioterapeuta Fernando Lima e o preparador-físico Armando Marcial. A expectativa no Al-Sad é a de que Romário participe da quarta-de-final da Copa dos Campeões da Ásia, a ser disputada contra o Al-Ain, nos Emirados Árabes, nos dias 9 e 15 de março. No entanto, o jogador já frisou seu desejo de deixar o Fluminense somente após o término do primeiro turno do Campeonato Carioca, no sábado, dia 1º. Mas, acima da final do turno do Carioca, está o carnaval, uma das festas preferidas por Romário. Com isso, dificilmente o atleta viajaria no domingo, como querem os árabes. Embarcaria na Quarta-feira de Cinzas, dia 5, e chegaria já para atuar, sem realizar uma das coisas que mais evita no futebol: treinar.