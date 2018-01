Romário ainda não sabe onde vai jogar A tendência é que a situação do atacante Romário seja resolvida amanhã. Flamengo e Fluminense continuam negociando com o procurador do jogador, Luizinho Moraes, mas nenhuma das duas equipes conseguiu um acordo. O retorno de Romário ao Flamengo está complicado por causa da dívida que o clube tem com o jogador: cerca de R$ 20 milhões. O Rubro-Negro quer prorrogar o pagamento desse valor para dez anos, mas os advogados de Romário não aceitam esta possibilidade. Além disso, o atleta não estaria disposto a retirar a ação que move na Justiça contra o Flamengo. O Flamengo negocia um patrocínio com uma empresa de telefonia celular para pagar o salário de R$ 180 mil líquidos que Romário quer receber. O presidente do Rubro-Negro, Hélio Ferraz, disse hoje que as "próximas horas" serão importantes. Caso não haja acordo com o jogador, o clube irá desistir de contratá-lo. Do outro lado, a diretoria do Fluminense está confiante na renovação contratual de Romário. O presidente David Fischel ofereceu R$ 180 mil bruto de salários ao jogador e espera uma resposta. No início desta semana, o artilheiro havia dito que tudo se resolveria até esta sexta-feira. O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, está confiante na permanência de Romário. Ele disse ter conversado com o jogador na última quarta-feira. "Se tiver que apostar minhas fichas, aposto no Fluminense", afirmou o treinador. Renato espera uma solução o mais rápido possível para poder contar com o artilheiro na pré-temporada em Vassouras.