Romário ainda quer jogar na seleção Romário rompeu o silêncio de 105 dias sem dar entrevistas, ao desembarcar neste domingo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, depois de passar férias na Jamaica e nos Estados Unidos. O atacante abordou todos os assuntos a que foi indagado pelos jornalistas e revelou sua vontade de atuar na seleção brasileira, mas sem a "obsessão" do início da carreira. "Sofri muito por ter ficado de fora de duas copas do mundo e duas olimpíadas. Hoje não tenho aquela vontade toda que sentia, mas se for convocado irei com prazer vestir a camisa da seleção", afirmou Romário, que está com 36 anos. Ele também elogiou a escolha do ex-zagueiro Ricardo Gomes para o cargo de técnico da seleção brasileira olímpica. Sobre o seu futuro, Romário disse acreditar na possibilidade de atuar por mais dois anos mostrando um futebol de alto nível. De acordo com ele, sua condição física ainda o permite jogar por mais este tempo em grandes clubes brasileiros. Ao falar sobre a perspectiva de renovar contrato com o Fluminense, Romário destacou que as amizades consolidadas no clube podem ser um fator favorável na hora de sua decisão. O encontro que ele tinha agendado com o presidente do clube David Fischel, neste domingo, foi remarcado para segunda-feira. Romário frisou que sua intenção é a de permanecer atuando em algum clube do Rio. Ele garantiu desconhecer o interesse do Barcelona. "Fui muito feliz lá. E ouvir seu nome sendo cotado para um clube como o Barcelona, aos 37 anos (faz aniversário dia 29 de janeiro), é muito bom, mas não sei se isso é verdadeiro." A explicação para tantos dias sem dar entrevistas veio de forma inusitada. Romário falou que havia decidido deixar os jogadores do Fluminense falarem por ele na reta final do Campeonato Brasileiro, porque não queria ser o único a aparecer.